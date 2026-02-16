Делегація України вирушила на новий раунд перемовин з РФ і США у Женеві

Українська делегація вирушила на новий раунд перемовин з Росією та США, що має відбутись у Женеві 17-18 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у своїх соцмережах очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Після першої години ночі 16 лютого Буданов опублікував фото з колегами біля потяга.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", – коротко повідомив він.

Раніше став відомий склад делегації України на цій зустрічі.

З російського боку після попереднього раунду відбулися зміни – її очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.

Також Зеленський назвав небезпечними пропозиції для України вийти з Донеччини – зокрема через те, що, на його переконання, реальні амбіції РФ досі виходять за межі володіння цим регіоном.