Делегация Украины отправилась на новый раунд переговоров с РФ и США в Женеве

Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с Россией и США, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в своих соцсетях глава Офиса президента Кирилл Буданов.

После часа ночи 16 февраля Буданов опубликовал фото с коллегами возле поезда.

"На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", – коротко сообщил он.

Ранее стал известен состав делегации Украины на этой встрече.

С российской стороны после предыдущего раунда произошли изменения – ее возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.

Также Зеленский назвал опасными предложения для Украины выйти из Донецкой области – в частности из-за того, что, по его убеждению, реальные амбиции РФ до сих пор выходят за пределы владения этим регионом.