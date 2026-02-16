У польських Татрах внаслідок лавини загинув турист

Вихідними у польських Татрах на одному з високогірних маршрутів загинув турист, якого накрило лавиною.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вдень 14 лютого у другій половині дня. Чоловік вирушив одним з найскладніших маршрутів Орля Перць, маючи усе необхідне спорядження. Останній раз він виходив на зв’язок близько 14 години, після чого зник.

На пошуки залучили 59 рятувальників і трьох службових собак. Тіло туриста, якого накрило лавиною, виявили близько 15 години у неділю та спустили до курорту Закопане.

У Франції минулими вихідними внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.

Італійська альпійська рятувальна служба також закликала до "максимальної обережності" після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.