У польських Татрах внаслідок лавини загинув турист

Новини — Понеділок, 16 лютого 2026, 07:56 — Марія Ємець

Вихідними у польських Татрах на одному з високогірних маршрутів загинув турист, якого накрило лавиною.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вдень 14 лютого у другій половині дня. Чоловік вирушив одним з найскладніших маршрутів Орля Перць, маючи усе необхідне спорядження. Останній раз він виходив на зв’язок близько 14 години, після чого зник.

На пошуки залучили 59 рятувальників і трьох службових собак. Тіло туриста, якого накрило лавиною, виявили близько 15 години у неділю та спустили до курорту Закопане. 

У Франції минулими вихідними внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей

Італійська альпійська рятувальна служба також закликала до "максимальної обережності" після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.

Польща інциденти
