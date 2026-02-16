В польских Татрах в результате лавины погиб турист

На выходных в польских Татрах на одном из высокогорных маршрутов погиб турист, которого накрыло лавиной.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел днем 14 февраля во второй половине дня. Мужчина отправился по одному из самых сложных маршрутов Орля Перц, имея все необходимое снаряжение. Последний раз он выходил на связь около 14 часов, после чего исчез.

На поиски привлекли 59 спасателей и трех служебных собак. Тело туриста, которого накрыло лавиной, обнаружили около 15 часов в воскресенье и спустили к курорту Закопане.

Во Франции в минувшие выходные в результате лавин в Альпах погибли три человека.

Итальянская альпийская спасательная служба также призвала к "максимальной осторожности" после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней.