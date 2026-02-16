Британія хоче "побачити дії" після підтвердження смерті критика Путіна від отрути

Британія прагне "побачити заходи" після того, як дослідження у співпраці з групою європейських країн знайшло підтвердження смерті критика Кремля Алєксєя Навального від отруєння, а також допускає нові санкції проти РФ.

Як повідомляє BBC, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Іветт Купер.

Купер наголосила, що лише російська влада мала "способи, мотив і нагоду" застосувати рідкісну отруту проти ув’язненого опонента.

"Група європейських міністрів повідомила про висновки Організацію із заборони хімічної зброї, щоб вони звернули увагу на це питання – тому що ми вбачаємо у цьому явне порушення міжнародних правил та конвенції щодо хімічної зброї. Тож ми хочемо побачити дії і якісь кроки для притягнення до відповідальності", – заявила міністерка.

На запитання про те, які кроки може зробити зі свого боку Британія, вона зазначила, що це можуть бути "скоординовані дії, у тому числі посилення санкцій проти російського режиму".

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть критика Кремля Алєксєя Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав виявлені факти про причину смерті у в’язниці критика Кремля Навального одним з яскравих підтверджень "реального обличчя" чинної російської влади.

