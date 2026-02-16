Британия хочет "увидеть действия" после подтверждения смерти критика Путина от яда

Великобритания хотела бы "увидеть меры" после того, как исследование в сотрудничестве с группой европейских стран нашло подтверждение смерти критика Кремля Алексея Навального от отравления, и допускает новые санкции против РФ.

Как сообщает BBC, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Иветт Купер.

Купер отметила, что только российские власти имели "способы, мотив и возможность" применить редкий яд против заключенного оппонента.

"Группа европейских министров сообщила о выводах Организации по запрещению химического оружия, чтобы они обратили внимание на этот вопрос – потому что мы видим в этом явное нарушение международных правил и конвенции по химическому оружию. Поэтому мы хотим увидеть действия и какие-то шаги для привлечения к ответственности", – заявила министр.

На вопрос о том, какие шаги может сделать со своей стороны Великобритания, она отметила, что это могут быть "скоординированные действия, в том числе усиление санкций против российского режима".

Напомним, 14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция вышли с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти критика Кремля Алексея Навального в тюрьме в результате отравления, за чем с очень высокой вероятностью стоит российская власть.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал выявленные факты о причине смерти в тюрьме критика Кремля Алексея Навального одним из ярких подтверждений "реального лица" действующей российской власти.

