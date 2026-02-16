ЗМІ: Німеччина продовжить прикордонний контроль до осені

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт має намір продовжити тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всіх німецьких сухопутних кордонах.

Про це стало відомо Bild, пише "Європейська правда".

Ці заходи будуть продовжені ще на шість місяців після 15 березня. Відповідне повідомлення буде подано до Європейської комісії в Брюсселі.

Метою німецького уряду залишається захист внутрішньої безпеки та громадського порядку, а також подальше обмеження нелегальної міграції. Добріндт заявив виданню: "Ми продовжуємо прикордонний контроль на кордонах з сусідніми країнами. Цей прикордонний контроль є елементом реорганізації міграційної політики в Німеччині".

Для мандрівників, пасажирів та логістичного сектору це рішення означає, що випадкові перевірки та можливі затримки на прикордонних переходах до всіх дев'яти сусідніх країн залишатимуться в силі щонайменше до вересня 2026 року. Кожен, хто перетинає кордон, повинен завжди мати при собі посвідчення особи.

Раніше федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

Торік 7 травня Добріндт розпорядився посилити контроль і збільшити кількість відмов на всіх дев'яти сухопутних кордонах Німеччини з сусідніми країнами. Винятки стосуються так званих вразливих груп, таких як діти та вагітні жінки.

Цей крок Добріндта був розкритикований сусідніми країнами, а також міграційними експертами та неурядовими організаціями. Відмови вважаються юридично суперечливими.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.