СМИ: Германия продлит пограничный контроль до осени

Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен продлить временный внутренний пограничный контроль на всех немецких сухопутных границах.

Об этом стало известно Bild, пишет "Европейская правда".

Эти меры будут продлены еще на шесть месяцев после 15 марта. Соответствующее сообщение будет подано в Европейскую комиссию в Брюсселе.

Целью немецкого правительства остается защита внутренней безопасности и общественного порядка, а также дальнейшее ограничение нелегальной миграции. Добриндт заявил изданию: "Мы продолжаем пограничный контроль на границах с соседними странами. Этот пограничный контроль является элементом реорганизации миграционной политики в Германии".

Для путешественников, пассажиров и логистического сектора это решение означает, что случайные проверки и возможные задержки на пограничных переходах во все девять соседних стран останутся в силе как минимум до сентября 2026 года. Каждый, кто пересекает границу, должен всегда иметь при себе удостоверение личности.

Ранее федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило о резком снижении количества просьб о предоставлении убежища в 2025 году.

В прошлом году 7 мая Добриндт распорядился усилить контроль и увеличить количество отказов на всех девяти сухопутных границах Германии с соседними странами. Исключения касаются так называемых уязвимых групп, таких как дети и беременные женщины.

Этот шаг Добриндта был раскритикован соседними странами, а также миграционными экспертами и неправительственными организациями. Отказы считаются юридически спорными.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмер.