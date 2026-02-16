Експрем'єрка Норвегії застерегла від спроб обмеження доступу РФ на Шпіцберген

Колишня прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг, яка щойно офіційно пішла з посади голови Консервативної партії, виступила проти ініціативи однопартійців щодо обмеження доступу РФ на Шпіцбергені (Свальбарді) – арктичному архіпелазі, який входить до складу країни.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

З пропозицією для Норвегії обмежити можливості діяльності РФ на Шпіцбергені з міркувань нацбезпеки виступило молодіжне крило партії, "Молоді консерватори". Ініціативу хотіли винести на голосування на партійному з’їзді цими вихідними.

Солберг, яка на з’їзді 13 лютого офіційно залишила посаду голови партії – що анонсувала вже давно після поразки на виборах – висловилася проти, та зазначила, що такий крок був би порушенням міжнародного договору щодо Шпіцбергена-Свальбарда.

"Свальбард – частина Королівства Норвегія, але є також договір щодо Свальбарда… І ця пропозиція була б порушенням наших міжнародних зобов’язань за ним", – оголосила Ерна Солберг.

Договір закріплює за Норвегією суверенітет над архіпелагом, але також встановлює обмеження на його військове використання. Сторонами угоди є 47 держав, у тому числі США, Росія та Китай.

"Якби ми почали діяти всупереч договору щодо Свальбарда, це також створило б привід для Росії вважати, що ми його порушуємо. Потрібно діяти обережно", – зазначила Солберг.

У лавах "Молодих консерваторів" висловили розчарування. Віцелідер молодіжного крила Ніколай Остебі вважає, що Росія і Китай вже діють у порушення умов договору, а Норвегія "не помічає" цього.

"Ми вважаємо, що потрібно надіслати сигнал суб’єктам, які намагаються кинути виклик ідеям договору щодо Свальбарду, що це діяльність, якої Норвегія не дозволить. Сама PST (Норвезька поліційна служба безпеки) вказує, що це спроби перевірити нашу здатність реагувати. І Росія, і Китай мають зростаючі амбіції в Арктиці, і зазначалося, що китайська дослідницька діяльність на Свальбарді може мати військові цілі, одночасно з цивільними", – наголошує він.

Від Росії вже лунали звинувачення на адресу Норвегії у "мілітаризації Шпіцбергена".

Норвезька поліційна служба безпеки PST вважає, що Росія цього року посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись у тому числі на Шпіцбергені.