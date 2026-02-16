Экс-премьер Норвегии предостерегла от попыток ограничения доступа РФ на Шпицберген

Бывшая премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, которая только что официально ушла с поста главы Консервативной партии, выступила против инициативы однопартийцев по ограничению доступа РФ на Шпицберген (Свальбард) – арктический архипелаг, входящий в состав страны.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

С предложением для Норвегии ограничить возможности деятельности РФ на Шпицбергене из соображений нацбезопасности выступило молодежное крыло партии, "Молодые консерваторы". Инициативу хотели вынести на голосование на партийном съезде в эти выходные.

Солберг, которая на съезде 13 февраля официально покинула пост председателя партии – что анонсировала уже давно после поражения на выборах – высказалась против, и отметила, что такой шаг был бы нарушением международного договора по Шпицбергену-Свальбарду.

"Свальбард – часть Королевства Норвегия, но есть также договор по Свальбарду... И это предложение было бы нарушением наших международных обязательств по нему", – объявила Эрна Солберг.

Договор закрепляет за Норвегией суверенитет над архипелагом, но также устанавливает ограничения на его использование в военных целях. Сторонами соглашения являются 47 государств, в том числе США, Россия и Китай.

"Если бы мы начали действовать вопреки договору по Свальбарду, это также создало бы повод для России считать, что мы его нарушаем. Нужно действовать осторожно", – отметила Солберг.

В рядах "Молодых консерваторов" выразили разочарование. Вице-лидер молодежного крыла Николай Остеби считает, что Россия и Китай уже действуют в нарушение условий договора, а Норвегия "не замечает" этого.

"Мы считаем, что нужно послать сигнал субъектам, которые пытаются бросить вызов идеям договора по Свальбарду, что это деятельность, которую Норвегия не позволит. Сама PST (Норвежская полицейская служба безопасности) указывает, что это попытки проверить нашу способность реагировать. И Россия, и Китай имеют растущие амбиции в Арктике, и отмечалось, что китайская исследовательская деятельность на Свальбарде может иметь военные цели, одновременно с гражданскими", – отмечает он.

От России уже звучали обвинения в адрес Норвегии в "милитаризации Шпицбергена".

Норвежская полицейская служба безопасности PST считает, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность в Норвегии, сосредоточившись в том числе на Шпицбергене.