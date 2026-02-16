СМИ: Германия обещает выделять больше денег на оборонные инновации

Немецкие чиновники пообещали выделить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

После многих лет невыполнения целей НАТО по расходам Берлин выделил сотни миллиардов евро на перевооружение после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Однако значительная часть расходов пошла на дорогостоящие товары, в частности 35 американских истребителей F-35, истребители Eurofighter Typhoon, вертолеты Chinook, а также новые военные корабли и подводные лодки. Также готовятся заказы на тысячи танков и бронированных машин.

Эти решения побудили некоторых аналитиков и новых участников рынка выразить беспокойство по поводу того, что Германия вкладывает слишком много средств в обычное оружие, такое как танки, – преимущественно в пользу известных производителей оружия – вместо беспилотного оружия, работающего на базе искусственного интеллекта.

Признавая существование этой дискуссии, министр обороны Борис Писториус заявил, что крупнейшая страна ЕС будет "все больше инвестировать в инновации, новые технологии, сотрудничество со стартапами и сотрудничество между стартапами и Бундесвером".

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в этот уикенд, где ему задали вопрос, готовится ли Берлин "к старой войне или к новой", Писториус пообещал, что он и чиновники "ежедневно учатся" на примере войны в Украине и быстрых темпов инноваций на поле боя.

"Если бы пять лет назад кто-то сказал нам, что дроны будут играть такую важную и решающую роль, никто бы не поверил и не мог себе этого представить", – сказал он.

Глава немецкой армии Кристиан Фройдинг сказал, что солдатам все еще нужны "традиционные системы, такие как боевые танки, гаубицы". Но он добавил, что военные также должны "развивать наш инновационный дух" и думать "немыслимыми мыслями".

Компания Rheinmetall, базирующаяся в Дюссельдорфе, оценивает, что она обеспечила себе около 40% специального оборонного фонда в размере 100 млрд евро, объявленного Германией в 2022 году, и надеется сохранить этот показатель, поскольку в ближайшие годы будут заключены контракты на сотни миллиардов евро.

Флориан Зайбель, соучредитель немецкой компании Quantum Systems, производящей беспилотники для наблюдения, выделил Rheinmetall, предупредив, что Берлин не тратит достаточно средств на автономные системы и искусственный интеллект.

"Потратить 500 млрд евро только из Германии, из которых 495 млрд евро пойдет на Rheinmetall и подобные компании, – это не то, что нужно... Денег хватает, но мы тратим их не на то, что нужно", – сказал он.

"Мы потратим сотни миллиардов на оборудование, которое будет лежать на кладбищах, а мои дети и внуки все равно будут вынуждены работать, чтобы выплатить долги банкам", – добавил он.

Хотя Quantum является одним из нескольких стартапов, которые в последние месяцы выиграли контракты на поставку дронов для Бундесвера, эти суммы составляют лишь часть от общих расходов страны, чей оборонный бюджет в этом году составляет 118 млрд евро.

Мориц Шуларик, глава Кильского института мировой экономики, оценивает, что "95 или 98 процентов" немецких расходов на оборону с 2022 года пошли на "традиционные закупки".

Шуларик, который также является советником Министерства экономики Германии по вопросам оборонной промышленности, предупредил на конференции, что нынешний подход не готовит Европу к противостоянию российской агрессии, а также не позволяет воспользоваться более широкими экономическими преимуществами поддержки гибких и инновационных молодых компаний.

Ранее стало известно, что Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.