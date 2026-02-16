У Швейцарії через лавину зійшов з рейок потяг, є постраждалі

У швейцарському кантоні Вале внаслідок сходження лавини зійшов з рейок пасажирський потяг, серед пасажирів є постраждалі.

Про це повідомляє швейцарське RTS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 7 ранку у понеділок на лінії Фрутіген – Бріг, між містами Гоппенштайн і Бріг. Поїзд з приблизно 80 пасажирами зійшов з рейок, що пов'язують зі сходженням лавини.

Попередньо у поліції повідомили, що внаслідок інциденту є постраждалі, та пообіцяли надати більше інформації згодом.

Оператор залізниці повідомив, що поїзди на цій лінії не курсуватимуть щонайменш до 16:00.

У четвер минулого тижня лавина засипала фрагмент дороги кантонального значення біля Гоппенштайна, що спричинило її закриття на багато годин. Тоді ніхто не постраждав.

На території кантону вже багато днів оголошено найвищі рівні лавинної небезпеки.

Позаминулими вихідними у Франції внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.

Італійська альпійська рятувальна служба також закликала до максимальної обережності після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів. Цими вихідними загинули щонайменш троє туристів.