В Швейцарии из-за лавины сошел с рельсов поезд, есть пострадавшие

В швейцарском кантоне Вале в результате схода лавины сошел с рельсов пассажирский поезд, среди пассажиров есть пострадавшие.

Об этом сообщает швейцарское RTS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 7:00 в понедельник на линии Фрутиген – Бриг, между городами Гоппенштайн и Бриг. Поезд с примерно 80 пассажирами сошел с рельсов, что связывают со сходом лавины.

Предварительно в полиции сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, и пообещали предоставить больше информации позже.

Оператор железной дороги сообщил, что поезда на этой линии не будут курсировать как минимум до 16:00.

В четверг на прошлой неделе лавина засыпала фрагмент дороги кантонального значения возле Гоппенштайна, что привело к ее закрытию на много часов. Тогда никто не пострадал.

На территории кантона уже много дней объявлены самые высокие уровни лавинной опасности.

В минувшие выходные во Франции в результате схода лавин в Альпах погибли три человека.

Итальянская альпийская спасательная служба также призвала к максимальной осторожности после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней. В эти выходные погибли по меньшей мере трое туристов.