В італійських Альпах загинули у лавині троє туристів з Франції

Вихідними в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників; в іншому місці також тривають пошуки людини.

Смертельний інцидент стався у долині Валь-Вені неподалік Курмайора у неділю. Лавина накрила трьох лижників, що катались у популярному місці спусків поза трасами. Свідки події одразу повідомили у рятувальні служби.

Завдяки спеціальному сигнальному обладнанню, яке мали засипані туристи, рятувальники досить швидко локалізували їх під 1,5-метровою товщею снігу. Один з постраждалих помер невдовзі після того, як його відкопали, ще один – майже одразу після госпіталізації, третій – в понеділок вранці.

Загиблі виявились французами віком 29, 31 і 35 років з містечка Шамоні – ключового центру альпінізму та гірськолижного спорту.

Того ж дня лавина накрила групу чотирьох друзів, які катались на снігомобілях у долині Валькіавенна під кордоном зі Швейцарією. Трьох постраждалих швидко визволили зі снігу, пошуки четвертої людини тривають.

У польських Татрах у суботу внаслідок сходження лавини загинула одна людина.

Позаминулими вихідними у Франції внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.

Італійська альпійська рятувальна служба також закликала до максимальної обережності після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.