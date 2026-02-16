В Польше сообщили об очередных воздушных шарах, залетевших со стороны Беларуси

В Польше сообщили об очередном появлении в воздушном пространстве объектов, залетевших с территории Беларуси – почти точно метеошаров с контрабандой сигарет, как в предыдущие разы.

Об этом сообщили на страницах Пограничной службы и Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

В Пограничной службе рассказали, что в ночь с 15 на 16 февраля 2026 года в воздушном пространстве наблюдались объекты, залетевшие со стороны Беларуси; их перемещение отслеживалось всеми соответствующими службами.

"Вероятно, это контрабандные воздушные шары. Продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств инцидента", – говорится в заявлении.

В Оперативном командовании ВС Польши тоже отметили, что речь шла об "объектах, похожих на воздушные шары".

"Объекты постоянно идентифицировались и оставались под наблюдением систем военной разведки. Ситуация была контролируемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или польских граждан. Наблюдаемые нарушения нашего воздушного пространства не отличались от инцидентов, которые наблюдались в последнее время в районе польско-белорусской границы", – отметили в заявлении.

В некоторые периоды такие инциденты были почти ежедневными.

Недавно пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.