В Германии предлагают принудительно набирать солдат в бригаду в Литве

В Германии предложили в случае необходимости к принудительному набору военнослужащих в бригаду, размещенную в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Согласно сообщению, немецкие вооруженные силы не могут найти достаточное количество добровольцев для развертывания на восточном фланге НАТО в Литве.

Поэтому Томас Рёвекамп из правящего Христианско-демократического союза, председатель комитета по вопросам обороны Бундестага, хочет обязывать солдат Бундесвера к развертыванию в Литве, если это будет необходимо.

"Бундесвер полагается на добровольцев, и это остается правильным принципом", – сказал он, но добавил: "Если этого недостаточно для такой важной миссии по безопасности, как бригада в Литве, то служба должна быть обязательной".

Рёвекамп подчеркнул: "Те, кто выбирает военную карьеру, берут на себя ответственность за защиту мира, свободы и наших союзников. Эта ответственность не заканчивается на границах страны – она также включает службу там, где сдерживание обеспечивает мир, как в Литве".

Немецкие СМИ, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства обороны, сообщили ранее, что слишком мало добровольцев вызвались на службу на восточном фланге НАТО.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Литве служат около 400 военнослужащих немецких вооруженных сил.

На этой неделе СМИ сообщали, что Минобороны Германии начало приготовления для закупки у двух немецких производителей тысяч ударных БпЛА на полмиллиарда евро, в том числе и для своей бригады, развернутой в Литве.