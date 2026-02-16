Німеччина покритикувала Францію за недостатні витрати на оборону

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав недостатніми темпи збільшення Францією витрат на оборону для того, щоб реалізувати задекларовані президентом цілі про "суверенітет Європи".

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Вадефуль зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон справедливо постійно згадує про прагнення до "європейського суверенітету".

"Хто б не говорив про це – слід діяти відповідно у власній країні. Зусилля, докладені до цього часу у Франції, недостатні для того, щоб досягти цієї мети", – сказав Вадефуль у понеділок в ефірі німецького радіо.

Вадефуль згадав також про те, що союзники у НАТО зобов’язалися наростити витрати на оборону щонайменш до 5% ВВП, та закликав Францію до економії, зокрема на видатках соціальної сфери, щоб "мати необхідний простір для маневру для досягнення головної мети – обороноздатності Європи".

Він також відкинув озвучуваний Макроном заклик до спільних європейських запозичень для масштабних інвестицій в оборону.

Також повідомляли, що німецькі високопосадовці обіцяють більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.

