Германия покритиковала Францию за недостаточные расходы на оборону

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал недостаточными темпы увеличения Францией расходов на оборону для того, чтобы реализовать задекларированные президентом цели о "суверенитете Европы".

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Вадефуль отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон справедливо постоянно вспоминает о стремлении к "европейскому суверенитету".

"Кто бы ни говорил об этом – следует действовать соответственно в собственной стране. Усилия, приложенные до сих пор во Франции, недостаточны для того, чтобы достичь этой цели", – сказал Вадефуль в понедельник в эфире немецкого радио.

Вадефуль упомянул также о том, что союзники в НАТО обязались нарастить расходы на оборону минимум до 5% ВВП, и призвал Францию к экономии, в частности на расходах социальной сферы, чтобы "иметь необходимое пространство для маневра для достижения главной цели – обороноспособности Европы".

Он также отверг озвучиваемый Макроном призыв к совместным европейским заимствованиям для масштабных инвестиций в оборону.

Также сообщалось, что немецкие чиновники обещают больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.

