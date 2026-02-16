В Латвии планируют убрать с дорожных знаков названия городов России и Беларуси

В Латвии планируется убрать с дорожных знаков все названия населенных пунктов России и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

На государственных дорогах Латвии насчитывается более 200 таких знаков разного размера, а их замена или корректировка может обойтись примерно в 120 тысяч евро. Знаки с указанием городов и поселков государств-агрессоров есть и на муниципальных дорогах, и за их замену придется платить из средств самоуправлений.

В Министерстве связи планируемую замену и корректировку дорожных знаков объясняют растущим запросом как со стороны политиков, так и со стороны общества в связи с начатой Россией полномасштабной войной против Украины.

По оценкам министерства, замена или корректировка всех дорожных знаков на государственных дорогах, содержащих названия российских или белорусских населенных пунктов, может обойтись примерно в 120 тысяч евро. При этом, как отметил представитель министерства, эти расчеты являются приблизительными, поскольку сейчас идет лишь подготовительный этап, а реальные работы можно будет начать только с началом строительного сезона и при соответствующих погодных условиях.

В Микоммуникаций также признают, что корректировка дорожных знаков и удаление с них названий населенных пунктов государств-агрессоров может создать определенные риски, однако они не являются настолько существенными, чтобы повлиять на безопасность дорожного движения.

"Риск может возникнуть в случае со знаком со средним уровнем износа, у которого светоотражающие или другие свойства еще достаточно хорошие, но уже не такие, как у полностью нового знака. Если закрыть часть такого знака новым типом надписи, закрытый участок будет ярче и может, возможно, отвлекать внимание от чего-то другого. Однако мы оценили, что это не знаки приоритета и не другие критически важные указатели. Они не могут вызвать столкновения. Восприятие может немного измениться, но не настолько, чтобы повлиять на безопасность дорожного движения", – подчеркнул представитель министерства.

В то же время в Департаменте аналитики дорожной безопасности Дирекции безопасности дорожного движения Латвийскому радио заявили, что заклеивание части дорожного знака не является хорошей практикой организации дорожного движения.

Согласно планам Микоммуникаций, замена или частичная корректировка дорожных знаков должна быть завершена не позднее 30 сентября 2026 года.

