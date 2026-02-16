В Бундестаге выступили за запрет соцсетей для детей до 14 лет

Парламентарии от Социал-демократической партии Германии выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Социал-демократы предлагают полный запрет доступа к таким платформам, как TikTok и Instagram. Эти соцсети должны технически блокировать пользователей до 14 лет.

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет немецкие законодатели предлагают создать молодежные версии платформ. Они будут отличаться отсутствием алгоритмических лент, персонализированного контента или вызывающих зависимость функций, таких как бесконечное прокручивание, автозапуск или геймификация.

"Мы больше не можем избегать четких правил и ограничений, подобных тем, которые предлагает Социал-демократическая партия. Защита молодежи от потока ненависти и насилия в социальных сетях является нашим приоритетом", – сказал вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.

Согласно предложению законодателей, доступ к социальным сетям должен осуществляться исключительно через Европейский кошелек цифровой идентификации (EUDI) родителей или опекунов.

Однако идея социал-демократов столкнулась с сопротивлением внутри партии и за ее пределами. Пресс-секретарь политсилы по вопросам правовой политики Кармен Вегге предостерегла от общих возрастных ограничений или обязательной регистрации настоящего имени. А лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель назвала требование о запрете социальных сетей для детей "неправильным и опасным".

Напомним, в последние месяцы в Европе усилились дискуссии о запрете соцсетей для детей.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет.

Также парламент Португалии одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.