США і Угорщина підписали угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики

Держсекретар США Марко Рубіо підписав у Будапешті угоду про американсько-угорську співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Державному департаменті США.

Угода включає можливу закупівлю компактних ядерних реакторів, відомих як малі модульні реактори або SMR, а також ядерного палива та технологій зберігання відпрацьованого палива, що постачають США.

"У Будапешті секретар Рубіо підписав міждержавну угоду між США та Угорщиною про цивільне використання ядерної енергії, яка забезпечить десятиліття співпраці в галузі ядерної енергетики, підкреслює зобов'язання США зробити Угорщину центром регіонального розвитку малих модульних реакторів (SMR) та заохочує Угорщину вибрати американську технологію SMR, а також підтвердив, що американська компанія Holtec International готова допомогти Угорщині у вирішенні питання зберігання відпрацьованого ядерного палива", – повідомили у Держдепі США.

На пресконференції в Будапешті Рубіо заявив, що відносини між США та Угорщиною, які і він, і Віктор Орбан описали як переживання "золотого віку", виходять за рамки простої дипломатичної співпраці.

Рубіо розповів у Будапешті про особливі стосунки Орбана і Трампа.

Рубіо також заявив, що президент Трамп із задоволенням здійснив би візит до Угорщини.