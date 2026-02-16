Рубіо розповів у Будапешті про особливі стосунки Орбана і Трампа

Держсекретар США Марок Рубіо під час візиту до Будапешта сказав, що особисті зв'язки між Дональдом Трампом і Віктором Орбаном лежать в основі міцних відносин між США та Угорщиною.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Орбаном у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Рубіо заявив, що Угорщина та США вступають в золоту еру відносин, і це відбувається не тільки завдяки зближенню двох народів, а "завдяки вашим відносинам з президентом Сполучених Штатів".

"Я не думаю, що це якась таємниця, і ні для кого з присутніх тут не повинно бути таємницею, як президент ставиться до вас, як він взаємодіяв з вами під час свого першого президентського терміну, а тепер, під час другого терміну, ці відносини стали ще тіснішими...

Я можу з упевненістю сказати вам, що президент Трамп глибоко відданий вашому успіху", – сказав Рубіо.

Він пояснив це тим, що "ваш успіх – це наш успіх".

"Ці відносини, які ми маємо тут, у Центральній Європі, завдяки вам, є надзвичайно важливими і життєво необхідними для наших національних інтересів у найближчі роки. Якщо ви стикаєтеся з фінансовими труднощами, якщо ви стикаєтеся з перешкодами для зростання, якщо ви стикаєтеся з загрозами стабільності вашої країни, я знаю, що президент Трамп буде дуже зацікавлений завдяки вашим відносинам з ним і завдяки важливості цієї країни для нас", – сказав Рубіо.

Рубіо також заявив, що президент Трамп із задоволенням здійснив би візит до Угорщини.

Нагадаємо, Трамп публічно підтримав Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

19 лютого Орбан планує відвідати Вашингтон для участі у Раді миру Дональда Трампа.