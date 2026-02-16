США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики

Госсекретарь США Марко Рубио подписал в Будапеште соглашение об американско-венгерском сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Государственном департаменте США.

Соглашение включает возможную закупку компактных ядерных реакторов, известных как малые модульные реакторы или SMR, а также ядерного топлива и технологий хранения отработанного топлива, поставляемых США.

"В Будапеште секретарь Рубио подписал межгосударственное соглашение между США и Венгрией о гражданском использовании ядерной энергии, которое обеспечит десятилетия сотрудничества в области ядерной энергетики, подчеркивает обязательства США сделать Венгрию центром регионального развития малых модульных реакторов (SMR) и поощряет Венгрию выбрать американскую технологию SMR, а также подтвердил, что американская компания Holtec International готова помочь Венгрии в решении вопроса хранения отработанного ядерного топлива", – сообщили в Госдепе США.

На пресс-конференции в Будапеште Рубио заявил, что отношения между США и Венгрией, которые и он, и Виктор Орбан описали как переживание "золотого века", выходят за рамки простого дипломатического сотрудничества.

Рубио рассказал в Будапеште об особых отношениях Орбана и Трампа.

Рубио также заявил, что президент Трамп с удовольствием совершил бы визит в Венгрию.