Рубіо заявив, що Трамп із задоволенням приїхав би до Угорщини

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп із задоволенням здійснив би візит до Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.

Рубіо сказав про це у Будапешті на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У американського держсекретаря поцікавились з приводу можливого візиту Трампа до Угорщини, на що він відповів, що президент США "із задоволенням" приїхав би. Водночас, за його словами, дата такого потенційного візиту не визначена.

Зі свого боку Віктор Орбан зазначив, що події зараз змінюються так швидко, що важко планувати надовго наперед. На його думку, щодо візиту Трампа не можна виключати нічого, і найближче майбутнє вирішить це питання.

19 лютого Орбан планує відвідати Вашингтон для участі у Раді миру Дональда Трампа.

Взаємодія Орбана з президентом США є важливою частиною його кампанії перед парламентськими виборами 12 квітня.

Якщо Трамп відвідає Угорщину перед вибором, це може стати потужним електоральним поштовхом для Віктора Орбана.

Головна опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберігає перевагу в 10 пунктів над керівною партією "Фідес" Орбана за два місяці до парламентських виборів.