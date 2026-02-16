Зеленський анонсував енергетичний "Рамштайн" у Франції

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення міжнародних зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" цього тижня у Франції.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у понеділок, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, напередодні зустрічей у Франції він отримав доповідь від віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля.

На зустрічах у Франції будуть представлені держави "Групи семи", партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться", – повідомив Зеленський.

Він додав, що цими днями на полях конференції в Мюнхені з частиною партнерів обговорили енергетику, і "протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості".

"Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО", – додав Зеленський.

Минулого тижня Шмигаль повідомив, що українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках старих ТЕС і ТЕЦ.

Як повідомлялося, європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка живе без опалення кілька тижнів.