Зеленский анонсировал энергетический "Рамштайн" во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение международных встреч в формате энергетического "Рамштайна" на этой неделе во Франции.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, накануне встреч во Франции он получил доклад от вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля.

На встречах во Франции будут представлены государства "Группы семи", партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС.

"Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что на днях на полях конференции в Мюнхене с частью партнеров обсудили энергетику, и "в течение ближайших дней надо реализовать имеющиеся договоренности".

"Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институтов нашего государства – ускорять партнеров по ПВО", – добавил Зеленский.

На прошлой неделе Шмыгаль сообщил, что украинская делегация посетила несколько стран Восточной Европы в поисках старых ТЭС и ТЭЦ.

Как сообщалось, европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб приехала в Киев и навестила квартиру семьи, которая живет без отопления несколько недель.