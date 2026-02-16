Президент Чехії: наївно думати, що ми близькі до мирної угоди щодо України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що укладення угоди про завершення війни в Україні в короткостроковій перспективі є малоймовірним через позицію Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Odkryto.

На запитання журналіста про те, чи не вважає президент Чехії переговори щодо припинення війни в Україні марними, Павел відповів, що все залежить від очікувань щодо їхнього результату.

"Якщо хтось сподівався, що вдасться досягти згоди між Україною, європейськими країнами, США та Росією в короткостроковій перспективі, то це було, безперечно, наївним. Те, що позиції України, Європи та Сполучених Штатів наблизилися або вже майже збігаються, є великим успіхом", – сказав Павел.

Він нагадав, що важливішим в переговорному процесі є те, чи дійшли якоїсь згоди сторони, що воюють. Росія, за його словами, не продемонструвала готовності до компромісів. Щоб це змінити, союзники України мають поставити Москву у більш невигідне становище, додав президент Чехії.

"Історія вчить нас, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони знаходяться у відносно вигідному становищі. Якщо це не так, то одна зі сторін, яка буде у вигідному становищі, завжди буде відчувати бажання продовжувати конфлікт, а не припиняти його", – сказав Павел, закликавши посилити економічний та політичний тиск на Росію.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про нібито готовність Росії укласти мирну угоду та закликав президента України Володимира Зеленського "рухатися".

У понеділок, 16 лютого, українська команда вирушила до Женеви, де 17–18 лютого мають відбутися переговори зі США та Росією.

Раніше став відомий склад делегації України на цій зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді, яку очолює помічник глави РФ Владімір Мединський..