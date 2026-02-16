Президент Чехии: наивно думать, что мы близки к мирному соглашению по Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что заключение соглашения о завершении войны в Украине в краткосрочной перспективе маловероятно из-за позиции России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Odkryto.

На вопрос журналиста о том, не считает ли президент Чехии переговоры о прекращении войны в Украине бесполезными, Павел ответил, что все зависит от ожиданий относительно их результата.

"Если кто-то надеялся, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими странами, США и Россией в краткосрочной перспективе, то это было, бесспорно, наивным. То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов приблизились или уже почти совпадают, является большим успехом", – сказал Павел.

Он напомнил, что более важным в переговорном процессе является то, пришли ли к какому-то согласию воюющие стороны. Россия, по его словам, не продемонстрировала готовности к компромиссам. Чтобы это изменить, союзники Украины должны поставить Москву в более невыгодное положение, добавил президент Чехии.

"История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если это не так, то одна из сторон, которая будет в выгодном положении, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его", – сказал Павел, призвав усилить экономическое и политическое давление на Россию.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о якобы готовности России заключить мирное соглашение и призвал президента Украины Владимира Зеленского "двигаться".

В понедельник, 16 февраля, украинская команда отправилась в Женеву, где 17–18 февраля должны состояться переговоры с США и Россией.

Ранее стал известен состав делегации Украины на этой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде, которую возглавляет помощник главы РФ Владимир Мединский.