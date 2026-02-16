Глава МЗС захищає рішення Італії приєднатись до Ради миру Трампа спостерігачем

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у понеділок захистив рішення уряду приєднатися до Ради миру президента США Дональда Трампа, наголосивши, що Італія матиме лише статус спостерігача – так само, як і ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

За словами Таяні, Італію запросили до участі в Раді миру як спостерігача. Він назвав таку участь "доречною", пояснивши: "Ми хочемо бути протагоністами, але як спостерігачі – так само, як і Європейська комісія".

Статус спостерігача, додав міністр, було обрано "тому, що стаття 9 статуту Ради конфліктує з конституцією", яка передбачає, що Рим може брати участь у наднаціональних органах лише на рівних умовах з іншими членами.

"Ми робимо це, бо вже багато зробили для Гази і продовжимо це робити. Ми серед країн світу, які надали найбільшу допомогу", – сказав міністр, пояснивши, що "ми готові навчати нову поліцію Гази та Палестини і готові збільшити контингент карабінерів у Рафаху".

"Ми маємо прямий інтерес у стабільності Близького Сходу, і в побудові миру", – запевнив Антоніо Таяні.

Як писала "Європейська правда", ЄС планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.

Генеральний директор Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом, Ніколай Младенов візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі в понеділок, 23 лютого.



