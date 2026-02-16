Глава МИД защищает решение Италии присоединиться к Совету мира Трампа наблюдателем

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник защитил решение правительства присоединиться к Совету мира президента США Дональда Трампа, отметив, что Италия будет иметь только статус наблюдателя – так же, как и ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

По словам Таяни, Италию пригласили к участию в Совете мира в качестве наблюдателя. Он назвал такое участие "уместным", пояснив: "Мы хотим быть протагонистами, но как наблюдатели – так же, как и Европейская комиссия".

Статус наблюдателя, добавил министр, был выбран "потому, что статья 9 устава Совета конфликтует с конституцией", которая предусматривает, что Рим может участвовать в наднациональных органах только на равных условиях с другими членами.

"Мы делаем это, потому что уже много сделали для Газы и продолжим это делать. Мы среди стран мира, которые оказали наибольшую помощь", – сказал министр, пояснив, что "мы готовы обучать новую полицию Газы и Палестины и готовы увеличить контингент карабинеров в Рафахе".

"Мы имеем прямой интерес в стабильности Ближнего Востока, и в построении мира", – заверил Антонио Таяни.

Как писала "Европейская правда", ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в качестве наблюдателя.

Генеральный директор Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом, Николай Младенов примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 23 февраля.