Жителів Кіпру закликали скоротити споживання води на дві хвилини

У зв’язку з посухою влада Кіпру закликала жителів скоротити споживання води на 10%, що еквівалентно двом хвилинам використання проточної води щодня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Заклик, оголошений разом із пакетом надзвичайних заходів на суму 31 млн євро, пролунав у той час, коли рівень води у водосховищах країни досяг рекордно низького рівня.

"Кожен має зменшити споживання (води). Чи то в душі, під час чищення зубів, чи користуючись пральною машиною. Часи критичні, і тепер важлива кожна крапля", – сказала Еліана Тофа Христіду, яка очолює департамент розвитку водних ресурсів країни.

За її словами, це найгірша посуха за всю живу пам’ять на середземноморському острові: приплив води до дамб зараз на найнижчому рівні з 1901 року, відколи почали вести гідрологічні спостереження. Величезні території країни вигоріли від спеки, цінні лісові масиви висихають і швидко гинуть.

За даними Mediterranean Growth Initiative, у регіоні температури зростають на 20% швидше за середньосвітовий показник унаслідок кліматичної кризи. Це прискорене потепління чинить серйозний тиск на ресурси прісної води, які стрімко виснажуються.

Стрімке зростання попиту лише загострило становище острова: з 1901 року середньорічна кількість опадів, за оцінками, зменшилася на 15%, тоді як потреби у воді зросли на 300% через приріст населення і туризм.

