Жителей Кипра призвали сократить потребление воды на две минуты

В связи с засухой власти Кипра призвали жителей сократить потребление воды на 10%, что эквивалентно двум минутам использования проточной воды ежедневно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Призыв, объявленный вместе с пакетом чрезвычайных мер на сумму 31 млн евро, прозвучал в то время, когда уровень воды в водохранилищах страны достиг рекордно низкого уровня.

"Каждый должен уменьшить потребление (воды). Будь то в душе, во время чистки зубов, или пользуясь стиральной машиной. Времена критические, и теперь важна каждая капля", – сказала Элиана Тофа Христиду, которая возглавляет департамент развития водных ресурсов страны.

По ее словам, это худшая засуха за всю живую память на средиземноморском острове: приток воды к дамбам сейчас на самом низком уровне с 1901 года, с тех пор как начали вести гидрологические наблюдения. Огромные территории страны выгорели от жары, ценные лесные массивы высыхают и быстро погибают.

По данным Mediterranean Growth Initiative, в регионе температуры растут на 20% быстрее среднемирового показателя вследствие климатического кризиса. Это ускоренное потепление оказывает серьезное давление на ресурсы пресной воды, которые стремительно истощаются.

Стремительный рост спроса только обострил положение острова: с 1901 года среднегодовое количество осадков, по оценкам, уменьшилось на 15%, тогда как потребности в воде выросли на 300% из-за прироста населения и туризма.

