Науседа заявив, що його не запросили на засідання Ради миру

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не отримав запрошення на установче засідання Ради миру, яке відбудеться 19 лютого у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив литовський суспільний мовник LRT.

Науседа заявив, що Литва не отримувала формального запрошення на засідання Ради миру, але залишається відданою зусиллям щодо відбудови сектора Гази.

"Наскільки нам відомо, ця майбутня зустріч буде присвячена вирішенню проблеми сектору Газа. Фактично, ми завжди підтримували і підтримуватимемо шлях і зусилля для досягнення не лише миру, сталого миру, а й розв'язання гуманітарних питань", – заявив глава держави журналістам.

Також литовський президент зазначив, що Вільнюс не приєднуватиметься до Ради на "поточному етапі", але не виключає свого членства пізніше.

"Наразі ми все ще хочемо переконатися, яким буде мандат Ради миру в майбутньому, який обсяг і глибину питань там обговорюватимуть. Ми, звичайно, не можемо сьогодні сказати, що не приєднаємося на певному етапі пізніше", – заявив Науседа.

Як писала "Європейська правда", ЄС планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.

Про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція, Італія та Румунія.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.