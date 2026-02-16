Науседа заявил, что его не пригласили на заседание Совета мира

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не получил приглашение на учредительное заседание Совета мира, которое состоится 19 февраля в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил литовский общественный вещатель LRT.

Науседа заявил, что Литва не получала формального приглашения на заседание Совета мира, но остается приверженной усилиям по восстановлению сектора Газа.

"Насколько нам известно, эта предстоящая встреча будет посвящена решению проблемы сектора Газа. Фактически, мы всегда поддерживали и будем поддерживать путь и усилия для достижения не только мира, устойчивого мира, но и решения гуманитарных вопросов", – заявил глава государства журналистам.

Также литовский президент отметил, что Вильнюс не будет присоединяться к Совету на "текущем этапе", но не исключает своего членства позже.

"Сейчас мы все еще хотим убедиться, каким будет мандат Совета мира в будущем, какой объем и глубину вопросов там будут обсуждать. Мы, конечно, не можем сегодня сказать, что не присоединимся на определенном этапе позже", – заявил Науседа.

Как писала "Европейская правда", ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в качестве наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.