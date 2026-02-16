У Польщі судитимуть понад три десятка підозрюваних у контрабанді сигарет з Білорусі
У Польщі завершили розслідування однієї з найбільших контрабандних афер останніх років, яка пов’язана із контрабандою сигарет з Білорусі.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
До суду надійшов обвинувальний акт проти 33 осіб, які, за даними слідства, брали участь в організованій злочинній групі, що займалася контрабандою сигарет з Білорусі до Польщі.
Збитки для Державної скарбниці оцінено в пів мільярда злотих. За даними слідчих, група діяла з 2018 по 2021 рік.
Як дізнався польський мовник, Засада, контрабандисти використовували прикордонні переходи в Бобровниках та Тересполі, через які нелегальні сигарети потрапляли до Польщі як автомобілями, так і поїздами.
Слідчі стверджують, що контрабандисти переправили до Польщі близько 30 млн пачок сигарет.
Окрім звинувачень у податкових злочинах, підозрюваним також висунуто обвинувачення у корупції митників. Сума переданих хабарів оцінюється приблизно у 100 тисяч злотих та 900 тисяч євро.
Процес над обвинуваченими розпочнеться найближчим часом у суді.
Нещодавно польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.
16 лютого у Польщі повідомили про чергову появу у повітряному просторі "об’єктів", що залетіли з території Білорусі – майже точно метеокуль з контрабандою цигарок, як у попередні рази.
Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.