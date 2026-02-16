В Польше будут судить более трех десятков подозреваемых в контрабанде сигарет из Беларуси

В Польше завершили расследование одной из крупнейших контрабандных афер последних лет, связанной с контрабандой сигарет из Беларуси.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В суд поступил обвинительный акт против 33 человек, которые, по данным следствия, участвовали в организованной преступной группе, занимавшейся контрабандой сигарет из Беларуси в Польшу.

Ущерб для государственной казны оценен в полмиллиарда злотых. По данным следователей, группа действовала с 2018 по 2021 год.

Как узнал польский вещатель, Засада, контрабандисты использовали пограничные переходы в Бобровниках и Тересполе, через которые нелегальные сигареты попадали в Польшу как на автомобилях, так и на поездах.

Следователи утверждают, что контрабандисты переправили в Польшу около 30 млн пачек сигарет.

Кроме обвинений в налоговых преступлениях, подозреваемым также предъявлено обвинение в коррупции таможенников. Сумма переданных взяток оценивается примерно в 100 тысяч злотых и 900 тысяч евро.

Процесс над обвиняемыми начнется в ближайшее время в суде.

Недавно польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

16 февраля в Польше сообщили об очередном появлении в воздушном пространстве "объектов", залетевших с территории Беларуси – почти наверняка метеокуль с контрабандой сигарет, как и в предыдущие разы.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.