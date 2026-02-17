Трамп перед встречами в Женеве: Украине лучше быстро сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, перед трехсторонними переговорами в Женеве, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.
Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает "Европейская правда".
Украинские, американские и российские чиновники должны встретиться в Женеве для очередного раунда переговоров 17–18 февраля.
"Большие переговоры. Это будет очень просто", – заявил президент США Дональд Трамп журналистам, комментируя переговоры.
Он добавил, не уточняя деталей, что "Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я им скажу".
Вечером 16 февраля украинская делегация прибыла в Женеву.
С российской стороны после предыдущего раунда произошли изменения – ее возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ о потенциальном прекращении войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.