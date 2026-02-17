Ірландія розслідує Grok Маска через зображення сексуального характеру

Ірландська Комісія з захисту даних (DPC) повідомила у вівторок, що розпочала офіційне розслідування щодо ШІ-чатбота Grok платформи X у зв’язку з потенційною здатністю генерувати шкідливі сексуалізовані зображення й відео.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві комісії.

DPC є провідним регулятором ЄС для соцмережі X, оскільки операції американської компанії в Європейському Союзі базуються в Ірландії.

Відповідно до Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR), комісія може накладати штрафи в розмірі до 4% глобального річного доходу компанії.

Як повідомили в заяві, рішення про початок перевірки було доведене до відома X у понеділок. Мета розслідування – з’ясувати, чи дотрималася X своїх зобов’язань за GDPR щодо обробки персональних даних.

"Розслідування стосується очевидного створення та публікації на платформі X потенційно шкідливих, несанкціонованих інтимних та/або сексуалізованих зображень, що містять або іншим чином пов'язані з обробкою персональних даних суб'єктів даних ЄС/ЄЕЗ, включаючи дітей, з використанням функціональних можливостей генеративного штучного інтелекту, пов'язаних з великою мовною моделлю Grok на платформі X", – сказано у заяві.

Минулого місяця Grok заполонив X зміненими за допомогою ШІ майже оголеними зображеннями реальних людей у відповідь на запити користувачів, що спричинило масштабне міжнародне обурення та розслідування.

X оголосила про обмеження, аби запобігти створенню таких зображень, однак чатбот продовжував їх генерувати у відповідь на запити.

Власник X Ілон Маск неодноразово висловлював заперечення проти регулювання ЄС, зокрема норм, які безпосередньо запроваджує Брюссель щодо онлайн-контенту.

Європейська комісія 26 почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.