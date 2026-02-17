Ирландия расследует Grok Маска из-за изображений сексуального характера

Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) сообщила во вторник, что начала официальное расследование в отношении ИИ-чатбота Grok платформы X в связи с потенциальной способностью генерировать вредные сексуализированные изображения и видео.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении комиссии.

DPC является ведущим регулятором ЕС для соцсети X, поскольку операции американской компании в Европейском Союзе базируются в Ирландии.

В соответствии с Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR), комиссия может налагать штрафы в размере до 4% глобального годового дохода компании.

Как сообщили в заявлении, решение о начале проверки было доведено до сведения X в понедельник. Цель расследования – выяснить, соблюдала ли X свои обязательства по GDPR в отношении обработки персональных данных.

"Расследование касается очевидного создания и публикации на платформе X потенциально вредных, несанкционированных интимных и/или сексуализированных изображений, содержащих или иным образом связанных с обработкой персональных данных субъектов данных ЕС/ЕЭЗ, включая детей, с использованием функциональных возможностей генеративного искусственного интеллекта, связанных с большой языковой моделью Grok на платформе X", – говорится в заявлении.

В прошлом месяце Grok заполонил X измененными с помощью ИИ почти обнаженными изображениями реальных людей в ответ на запросы пользователей, что вызвало масштабное международное возмущение и расследование.

X объявила об ограничениях, чтобы предотвратить создание таких изображений, однако чатбот продолжал их генерировать в ответ на запросы.

Владелец X Илон Маск неоднократно выражал возражения против регулирования ЕС, в частности норм, которые непосредственно вводит Брюссель в отношении онлайн-контента.

Европейская комиссия 26 начала отдельное расследование о том, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.

Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.