В Эстонии возбудили дело против мужчины, который хотел ввезти из России 170 матрешек

Эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который пытался перевезти через границу 170 матрешек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что 10 февраля на КПП в Лухамаа со стороны России прибыл 39-летний гражданин Эстонии.

Гражданин Эстонии сказал таможне, что у него нет товаров, подлежащих декларированию, однако во время таможенного досмотра в фургоне было обнаружено 170 матрешек.

Поскольку в отношении гражданина Эстонии в связи с нарушением санкций уже было возбуждено уголовное дело, то новое нарушение было в качестве дополнительного эпизода добавлено к ведущемуся уголовному производству.

Напомним, в марте эстонские пограничники отказались впускать в страну гражданина Германии, который вез с собой два календаря с изображением хозяина Кремля Владимира Путина.

Сообщалось также, что гражданина Эстонии оштрафовали на 800 евро на границе из-за кепки с запрещенной советской символикой.