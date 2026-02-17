Лідер латвійської партії "Латвія на першому місці" Айнар Шлесерс закликав Сейм прийняти рішення про позбавлення громадянства Латвії колишнього журналіста і європарламентаря Андрія Мамикіна, який зараз проживає в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Колишній латвійський журналіст і депутат Європарламенту Андрій Мамикін закликає Росію бомбити країни Балтії! Вважаю, що цією заявою Мамикін перейшов усі червоні лінії, закликаючи вбивати людей у Балтії! Закликаю Сейм Латвії прийняти рішення про позбавлення Мамикіна громадянства!", – заявив Шлесерс.

Ще 20 січня на телеканалі "Росія" обговорювали ситуацію навколо США, Гренландії та Європейського союзу. Експертом по Європі виступив колишній депутат Європейського парламенту (працював з 2014 по 2019 роки) від Латвії Андрій Мамикін. У 2023 році він виїхав до Росії, підтримує агресію проти України і критикує Європу. У Латвії проти нього порушено кримінальну справу про прославлення і виправдання злочинів, скоєних Росією проти України, він оголошений у розшук.

"Розкол у політичних елітах в Європейському союзі триває. Мені все це подобається. Нехай вони помруть. Потрібно запасатися попкорном і тихо дивитися. Не можна прощати. Якщо вже тренуватися "Орєшніком", без боєголовки, тільки з кінетичним ударом, давайте вдаримо по Прибалтиці. Їх не шкода", – заявив в ефірі Мамикін.

Європейський парламент у квітні 2024 року запровадив санкції проти депутатки Європарламенту від Латвії Татьяни Жданок, яку звинувачують у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії протягом двох десятиліть.

Наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.