Лидер латвийской партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс призвал Сейм принять решение о лишении гражданства Латвии бывшего журналиста и европарламентария Андрея Мамыкина, который сейчас проживает в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Бывший латвийский журналист и депутат Европарламента Андрей Мамыкин призывает Россию бомбить страны Балтии! Считаю, что этим заявлением Мамыкин перешел все красные линии, призывая убивать людей в Балтии! Призываю Сейм Латвии принять решение о лишении Мамыкина гражданства!", – заявил Шлесерс.

Еще 20 января на телеканале "Россия" обсуждали ситуацию вокруг США, Гренландии и Европейского союза. Экспертом по Европе выступил бывший депутат Европейского парламента (работал с 2014 по 2019 годы) от Латвии Андрей Мамыкин. В 2023 году он уехал в Россию, поддерживает агрессию против Украины и критикует Европу. В Латвии против него возбуждено уголовное дело о прославлении и оправдании преступлений, совершенных Россией против Украины, он объявлен в розыск.

"Раскол в политических элитах в Европейском союзе продолжается. Мне все это нравится. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихо смотреть. Нельзя прощать. Если уж тренироваться "Орешником", без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте ударим по Прибалтике. Их не жалко", – заявил в эфире Мамыкин.

Европейский парламент в апреле 2024 года ввел санкции против депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок, которую обвиняют в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России на протяжении двух десятилетий.

В конце января появилось совместное расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, представляющую партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по крайней мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.