Франція послабить правила відстрілу вовків через загрозу худобі 

Уряд Франції у понеділок заявив, що послабить політику відстрілу вовків та дозволить вбивати хижаків навіть поза межами захищених загонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Колись повністю винищені у Франції, вовки почали повертатися з Італії після того, як отримали охоронний статус згідно з Бернською конвенцією 1979 року. Водночас зросла й кількість нападів на худобу: за попередніми даними, торік загинуло близько 12 тисяч сільськогосподарських тварин.

За чинними правилами фермери можуть відстрілювати вовків лише у разі нападу на тварин усередині захищених загонів.

"Захищені загони чи ні – фермери матимуть право стріляти, щоб захистити свої стада", – заявила міністерка сільського господарства Анні Женевар під час візиту до північно-східного департаменту От-Марн.

"За такого рівня хижацтва збереження статус-кво… просто неможливе", – додав міністр довкілля Матьє Лефевр.

У його відомстві повідомили, що зміни буде офіційно оформлено "протягом найближчих тижнів" відповідним урядовим указом.

Новий поворот у політиці Франції відбувається на тлі активізації фермерів, які демонструють зростання свого політичного впливу.

Групи фермерів на тракторах перекривали дороги, протестуючи проти підписання у січні торговельної угоди між ЄС і країнами Південної Америки.

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Домашня поні Доллі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн була вбита вовком у 2022 році.