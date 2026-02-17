Франция ослабит правила отстрела волков из-за угрозы для скота

Правительство Франции в понедельник заявило, что ослабит политику отстрела волков и позволит убивать хищников даже вне защищенных загонов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Некогда полностью истребленные во Франции, волки начали возвращаться из Италии после того, как получили охранный статус согласно Бернской конвенции 1979 года. В то же время возросло и количество нападений на скот: по предварительным данным, в прошлом году погибло около 12 тысяч сельскохозяйственных животных.

По действующим правилам фермеры могут отстреливать волков только в случае нападения на животных внутри защищенных загонов.

"Защищенные загоны или нет – фермеры будут иметь право стрелять, чтобы защитить свои стада", – заявила министр сельского хозяйства Анни Женевар во время визита в северо-восточный департамент От-Марн.

"При таком уровне хищничества сохранение статус-кво... просто невозможно", – добавил министр окружающей среды Матье Лефевр.

В его ведомстве сообщили, что изменения будут официально оформлены "в течение ближайших недель" соответствующим правительственным указом.

Новый поворот в политике Франции происходит на фоне активизации фермеров, которые демонстрируют рост своего политического влияния.

Группы фермеров на тракторах перекрывали дороги, протестуя против подписания в январе торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки.

Напомним, 8 мая Европейский парламент поддержал снижение охранного статуса волков со "строго защищенного" до "защищенного", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Домашняя пони Долли президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен была убита волком в 2022 году.