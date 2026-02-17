У Словаччині у ДТП згорів польський автобус, водій загинув

У вівторок вранці, 17 лютого, у словацькому селищі Ліптовська Осада у центральній частині країни сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса і вантажівки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє tvnoviny.sk.

Рейсовий автобус, що прямував із Кракова до Будапешта, зіткнувся з вантажівкою, завантаженою деревиною. Внаслідок зіткнення автобус спалахнув. Водій автобуса не зміг вибратися і загинув у вогні на місці події.

Ще 26 пасажирів, більшість із яких є громадянами Польщі, встигли покинути салон до того, як полум'я охопило автобус.

фото поліції Словаччини

На місце направили чотири карети "швидкої". Одного чоловіка з політравмою доставили до лікарні в Ружомбероку, 47-річну жінку з травмами голови та стегна госпіталізували до Банської Бистриці. Ще один 37-річний пацієнт із травмами голови та руки відмовився від госпіталізації.

На місці працювали 16 пожежників та 8 одиниць техніки. Вцілілих пасажирів евакуаційними автобусами доставили до сусіднього населеного пункту Ліптовські Ревуци, де з ними працювала група посттравматичної допомоги.

Рух через гірський перевал Доновали, який був тимчасово заблокований, уже відновлено.

Причини та обставини зіткнення з’ясовує слідчий відділ поліції Ружомберока.

У Румунії 27 січня в аварію потрапив мікроавтобус, який їхав з Греції до Франції, загинули 6 людей.

У фінській провінції Північна Пог'янмаа 11 січня з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.