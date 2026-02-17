В Словакии в ДТП сгорел польский автобус, водитель погиб

Во вторник утром, 17 февраля, в словацком поселке Липтовска Осада в центральной части страны произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает tvnoviny.sk.

Рейсовый автобус, следовавший из Кракова в Будапешт, столкнулся с грузовиком, загруженным древесиной. В результате столкновения автобус загорелся. Водитель автобуса не смог выбраться и погиб в огне на месте происшествия.

Еще 26 пассажиров, большинство из которых – граждане Польши, успели покинуть салон до того, как пламя охватило автобус.

фото полиции Словакии

На место направили четыре кареты "скорой". Одного мужчину с политравмой доставили в больницу в Ружомбероке, 47-летнюю женщину с травмами головы и бедра госпитализировали в Банску-Быстрицу. Еще один 37-летний пациент с травмами головы и руки отказался от госпитализации.

На месте работали 16 пожарных и 8 единиц техники. Уцелевших пассажиров эвакуационными автобусами доставили в соседний населенный пункт Липтовски Ревуцы, где с ними работала группа посттравматической помощи.

Движение через горный перевал Доновалы, которое было временно заблокировано, уже восстановлено.

Причины и обстоятельства столкновения выясняет следственный отдел полиции Ружомберока.

В Румынии 27 января в аварию попал микроавтобус, который ехал из Греции во Францию, погибли шесть человек.

В финской провинции Северная Похьянмаа 11 января съехал в кювет украинский автобус, переполненный пассажирами.