В Германии лыжник погиб под лавиной, которую сам спровоцировал

В понедельник, 16 февраля, в Альгейских Альпах на юге Германии погиб 46-летний мужчина, который попал под снежную лавину во время ски-тура на горе Изелер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

По данным местной полиции, мужчина совершал восхождение в одиночку. Находясь на северном склоне горы, он, очевидно, сам спровоцировал сход лавины. Несмотря на критическую ситуацию, лыжник успел самостоятельно вызвать службу экстренной помощи.

Спасательные работы были существенно затруднены из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за тумана и ветра вертолет долгое время не мог добраться до места инцидента.

Наземная группа горных спасателей отправилась на помощь пешком, однако нестабильный снежный покров значительно замедлял их продвижение.

В конце концов, мужчину нашли на крутом снежном поле у подножия северной стены горы. Его срочно доставили в больницу вертолетом, проводя реанимационные мероприятия в воздухе, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент произошел за пределами подготовленных горнолыжных трасс, поэтому угрозы другим туристам на курорте не было.

"Учитывая текущую лавинную опасность, мы настоятельно призываем следовать официальным бюллетеням, иметь при себе надлежащее защитное снаряжение и избегать крутых, высокорисковых участков рельефа", – говорится в заявлении полиции.

Накануне в швейцарском кантоне Вале в результате схода лавины сошел с рельсов пассажирский поезд.

В начале февраля во Франции в результате лавин в Альпах погибли три человека.