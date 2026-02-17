Іспанія ініціює розслідування проти X, Meta, TikTok через сексуалізовані зображення дітей

Іспанський уряд доручив прокуратурі відкрити розслідування щодо компаній X, Meta та TikTok за підозрою у поширенні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, створених за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомив у вівторок прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ця заява з'явилася на тлі жорстких заходів європейських регуляторів щодо великих технологічних компаній, які звинувачують їх у поширенні зловживань на онлайн-платформах, від антиконкурентної поведінки в цифровій рекламі до навмисного створення функцій, що викликають залежність, у соціальних мережах.

"Ці платформи підривають психічне здоров'я, гідність і права наших дітей. Держава не може цього допустити. Безкарність цих гігантів має закінчитися", – заявив Санчес.

Він заявив, що уряд попросить прокурорів "розслідувати злочини, які X, Meta і TikTok можуть скоювати шляхом створення та поширення дитячої порнографії за допомогою свого штучного інтелекту".

Раніше цього місяця Санчес оголосив про кілька заходів, спрямованих на боротьбу з онлайн-зловживаннями та захист дітей, включаючи пропозицію заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років.

У листопаді Санчес заявив, що парламент Іспанії проведе розслідування щодо Meta на предмет можливих порушень конфіденційності користувачів Facebook та Instagram.

Тим часом Комісія з захисту даних Ірландії заявила у вівторок, що розпочала офіційне розслідування щодо Grok з приводу обробки персональних даних та можливості створення шкідливих зображень та відео сексуального характеру, в тому числі з дітьми.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.