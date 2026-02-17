Испания инициирует расследование против X, Meta, TikTok из-за сексуализированных изображений детей

Испанское правительство поручило прокуратуре открыть расследование в отношении компаний X, Meta и TikTok по подозрению в распространении материалов с сексуальным насилием над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это заявление появилось на фоне жестких мер европейских регуляторов в отношении крупных технологических компаний, которые обвиняют их в распространении злоупотреблений на онлайн-платформах, от антиконкурентного поведения в цифровой рекламе до намеренного создания функций, вызывающих зависимость, в социальных сетях.

"Эти платформы подрывают психическое здоровье, достоинство и права наших детей. Государство не может этого допустить. Безнаказанность этих гигантов должна закончиться", – заявил Санчес.

Он заявил, что правительство попросит прокуроров "расследовать преступления, которые X, Meta и TikTok могут совершать путем создания и распространения детской порнографии с помощью своего искусственного интеллекта".

Ранее в этом месяце Санчес объявил о нескольких мерах, направленных на борьбу с онлайн-злоупотреблениями и защиту детей, включая предложение запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет.

В ноябре Санчес заявил, что парламент Испании проведет расследование в отношении Meta на предмет возможных нарушений конфиденциальности пользователей Facebook и Instagram.

Между тем Комиссия по защите данных Ирландии заявила во вторник, что начала официальное расследование в отношении Grok по поводу обработки персональных данных и возможности создания вредных изображений и видео сексуального характера, в том числе с детьми.

Европейская комиссия начала отдельное расследование относительно того, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.

Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.