Сенатор-астронавт Марк Келлі розглядає похід у президенти США

Демократ Марк Келлі, сенатор від штату Аризона та колишній астронавт, заявив, що "серйозно розглядає" можливість балотуватися в президенти США у 2028 році.

Про це він розповів BBC, повідомляє "Європейська правда".

Його заява прозвучала на тлі гострого конфлікту з адміністрацією Дональда Трампа через заклики сенатора до військових ігнорувати незаконні накази.

Суперечка спалахнула після публікації відеоролика в листопаді, де Келлі разом із п'ятьма іншими законодавцями закликав військовослужбовців відмовлятися від виконання наказів, які вони вважають незаконними.

В інтерв'ю сенатор повідомив, що після критики на його адресу з боку Білого дому він та його дружина Габріель Гіффордс почали отримувати численні погрози.

"Зараз ми отримуємо їх щотижня. Нам довелося найняти охорону, яка захищає нас 24 години на добу", – сказав сенатор.

На запитання, чи розглядає він можливість балотуватися в Білий дім, капітан ВМС у відставці відповів, що розглядає це, "тому що ми переживаємо дуже складні часи".

Ситуація є особливо напруженою для родини, оскільки Гіффордс ледь вижила після замаху в 2011 році, коли під час зустрічі з виборцями їй вистрілили в голову. Келлі назвав риторику Трампа "необачною", зазначивши, що слова президента мають прямий вплив на агресивно налаштованих прихильників.

Відповідаючи на запитання про президентські амбіції, Келлі зазначив, що його унікальний досвід може бути корисним у "складні часи". Зокрема, він один із небагатьох інженерів у Сенаті США, має за спиною 25 років служби в армії та польоти в космос. Він додав: "Це серйозне рішення. Я просто ще його не прийняв".

У січні Пентагон повідомив, що покарає Марка Келлі за його заклик до військових не виконувати накази.

Серед інших демократів, які розглядають можливість балотуватися в президенти, є Камала Гарріс, яка програла Трампу в 2024 році, і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.